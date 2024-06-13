التخطيط: 150 مليار جنيه حجم استثمارات المرحلة الثانية من حياة كريمة

تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحسين عيشة المواطنين في الريف المصرى، وتصل حجم استثمارات المرحلة الثانية 150 مليار جنيه خلال خطة العام لمالى القادم 24/2025.

مبادرة حياة كريمة

وعن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1،5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة، تتضمن إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم.

وأوضح التقرير أن خطة مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويًا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا، إلى جانب تنفيذ 59 مشروعًا في مجال الإسكان، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".