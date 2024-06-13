الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية العامة فى المواد الأساسية ستكون أكثر انضباطا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية التي تنطلق 22 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية ستكون أكثر انضباطًا، مشددة على أن عقد الامتحان في المواد غير المضافة أيام 10 و12 يونيو، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير رؤساء اللجان حال ثبوت تخاذلهم في التصدي للغش الإلكترونى.

امتحانات الثانوية العامة

ورصدت وزارة التربية والتعليم خلال امتحان مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء 6 حالات غش، وشددت الوزارة على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف الطلاب الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى).

ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية). 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الغش الإلكتروني وزارة التربية والتعليم امتحان الإحصاء

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

رقصة محمد صلاح تشعل حفل زفاف محمد هاني (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

متطوعات فى حملة تنظيف الشواطئ: ننشر ثقافة التوعية بالحفاظ على البيئة

عاجل.. عقب اغتيال قيادي في صفوفه.."حزب الله" ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل

بسبب "اضطراب ما بعد الصدمة ".. جيش الاحتلال يعترف بانتحار جندي احتياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة