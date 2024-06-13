بينها حفل المولوية المصرية بقصر الأمير طاز.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

حفل فرقة المولوية المصرية، أحد الأمسيات والفعاليات التي يحتشد بها اليوم الخميس 13 يونيو 2024، ما بين الأمسيات الفنية والثقافية، نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أبرز فعاليات أجندة الدستور الثقافية

ففي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا تحييه فرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني.

وينشد عامر التوني، مصحوبًا بالفرقة ودوران الدراويش، أشعارًا من التراث الصوفي للسهروردي، وابن الفارض، والحلاج، وابن عربي، وعبدالقادر الجيلاني، وغيرهم.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن قاعة السينما بمركز الإبداع الفني، بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، لقاء جديدة من أمسيات صالون “كلام في السينما” مع المخرج أشرف فايق، ويتناول في أمسية اليوم أبرز المحطات في مسيرة المخرج عصام الشماع الفنية.

وفي الثامنة أيضا، يقام في بيت السحيمي بشارع المعز، حفل فني غنائي والذي يحييه الفنان محمد شوقي بمصاحبة فرقة أوتار الموسيقية، وذلك في إطار الاحتفال بذكري ميلاد الفنان سعد عبد الوهاب.

أمسيات فنية موسيقية بدار الأوبرا

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تنظم دار الأوبرا المصرية عبر مسارحها المتعددة، عدة أمسيات. تبدأ في الثامنة والنصف، علي المسرح الكبير بأرض الجزيرة، وأمسية بعنوان “ليلة مع السينما المصرية”، والتي تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويتضمن البرنامج مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية التي تضمنتها أشهر أفلام السينما المصرية من بينها: يا جميل ياللى هنا، بتلومونى ليه، عشان مليش غيرك، عرباوى، يارايحين للنبى الغالى وغيرها ويؤديها نجوم الأوبرا: صابرين النجيلي، كنزي، سمية وجدي، رحاب مطاوع، وليد حيدر، محمد متولي، محمد حسن، ومصطفى النجدي.

وفي الثامنة والنصف أيضا، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجى.

يتضمن برنامج الحفل فاصل منوع لروائع الموسيقى العربية بجانب فاصل لأشهر أغانى كروان الشرق فايزة أحمد منها: موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك، ألفين صلاة علي النبي، وغيرها. أداء أحمد الوزيري، حنان عصام، نهي حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، أحمد صبري، محيي صلاح، وأنغام مصطفي.

وفي السابعة مساء، تعقد بمكتبة البلد بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، ورشة حكي للأطفال، يقدمها الكاتب هيثم شكري، تتضمن دمج الحكي التفاعلي مع الدراما الإذاعية في جلسة حكي.

“السد” و"مريد" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

وفي أجندة الدستور الثقافية، تقدم فرقة قصر ثقافة قنا المسرحية، في السادسة مساء، عرض "السد" بقصر ثقافة روض الفرج. العرض تأليف إسراء محجوب، وإخراج مهند المهدي، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ويستمرحتى 29 يونيو الحالي.

العرض دراما عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، وتدور أحداثه بإحدى القرى حول قصة بناء السد، من خلال رصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة الزمنية، وتصوير معاناة نساء القرية وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد سفرهم للمشاركة في أعمال البناء.

في ذات السياق وعلي مسرح السامر بالعجوزة، تقدم فرقة قومية قنا العرض المسرحي "مريد" في الثامنة مساء، تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمد العدل.

"مريد" تدور أحداثه حول أحد أفراد طائفة الحشاشين والتي يرأسها شيخ الجبل رشيد الدين سنان تلميذ مؤسس الطائفة حسن الصباح، تلك الطائفة صاحبة الاغتيالات والمعادية للقائد صلاح الدين الأيوبي والتي عانى منها وكاد أن يغتال عن طريق أحد أفرادها حتى واتته الفكرة أن يقوم بتجنيد أحد أفرادها مريد وتتوالى الأحداث.