حازم عمر لـ"الشاهد": الإخوان كان لديهم "عناد" و"كبر" وقراراتهم لم تكن مدروسة

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إن ثورة 30 يونيه كانت لازمة لعدة أسباب؛ وهي أن الإخوان كانوا لا يستمعون إلى الخبرات، كما أنهم لا يمتلكون أي خبرات في الحكم، كما أنهم لا يمتلكون أي أدوات للحكم، هم فقط "شطار" في الانتخابات، لكن ليس كل من هو "شاطر" في الانتخابات يستحق أن يدير دولة.

وأضاف المهندس حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الإخوان كان لديهم عناد وكبر غير طبيعي، وهذا كان خطرًا جدًا، كما أن قراراتهم لم تكن مدروسة، وبالتالي كان من الممكن أن يورطوا الدولة المصرية في أمور كثيرة، معقبًا: "أنا رجل سياسي وأفهم ماذا يعني شخص لا يمتلك الخبرة أو الرؤية أو البعد السياسي، ثم يتولى أعلى المناصب التشريعية والتنفيذية"

وأوضح أن الإخوان لم يكتفوا فقط بالبرلمان ورأس الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة التي شكلوها لم يأتوا بتكنوقراط من ذوي الخبرة لكن جاءوا بأفراد من أعضائهم، معقبًا: "لن أنتظر حتى تقع الفأس في الرأس".

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يوجد تدرج في السياسة، لكننا رأينا في حكم الاخوان الانفلات وعدم الرجوع إلى مؤسسات الدولة قبل التصريحات، فكان من الممكن أن يورطونا في حرب.