الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى تصادم ملاكى بميكروباص بالمنيا

سيارة إسعاف - إرشيفية
سيارة إسعاف - إرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحدهما ملاكي والأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي جنوب المحافظة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد تلقيها بلاغا بتصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 4 أشخاص بالسيارة الملاكي، تم استخراج جثتين تستكمل قوات الحماية المدنية أعمالها لاستخراج الجثتين الآخرتين، وأصيب 2 آخرين من مستقلي الميكروباص. 

 

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف

المنيا مصرع وإصابة 6 أشخاص تصادم ملاكى وميكروباص الصحراوي الشرقي مستشفي ملوي التخصصي

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