حازم عمر: الحراك الشعبى فى 30 يونيو لم يكن لينجح إلا بانحياز القوات المسلحة

قال المهندس حازم عمر مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، كنا نعمل على الأرض خلال أيام المظاهرات في 30 يونيو، حيث كنا نتابع المناطق التي يقل بها تواجد المتظاهرين ونذهب لملأها لأنها عبارة عن عدوى، معقبًا:" افراغ الميادين من المتظاهرين عدوى، كما أن حشد الميادين بالمتظاهرين عدوى".

وأضاف المهندس حازم عمر خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه عندما يرى المواطنون في التلفزيون أن الناس كلها نازلة الشارع ضد الإخوان، سينزلون بدورهم الى الشوارع، معقبا: "إللي مكنش نازل هينزل".

وتابع: "ظهرت في احدى اللقاءات التلفزيونية القليلة لي وعبرت عن قلقلي من مراهنات الاخوان على قصر نفس المواطنين الذين نزلوا إلى الشوراع للتظاهر ضد الإخوان في 30 يونيو، كما أن سبل الإعاشة غير متوفرة في هذا الحراك العفوي الشعبي، كنا نعلم أن هذا الحراك لن ينجح إلا إذا انحازت إليه القوات المسلحة".

وأردف:" كما أنني كنت شديد القلق أن يطول الأمر، فيشعر الناس بالإحباط ويعودون إلى بيوتهم".