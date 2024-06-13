الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حازم عمر: الحراك الشعبى فى 30 يونيو لم يكن لينجح إلا بانحياز القوات المسلحة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

قال المهندس حازم عمر مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، كنا نعمل على الأرض خلال أيام المظاهرات في 30 يونيو، حيث كنا نتابع المناطق التي يقل بها تواجد المتظاهرين ونذهب لملأها لأنها عبارة عن عدوى، معقبًا:" افراغ الميادين من المتظاهرين عدوى، كما أن حشد الميادين بالمتظاهرين عدوى". 

 

وأضاف المهندس حازم عمر خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه عندما يرى المواطنون في التلفزيون أن الناس كلها نازلة الشارع ضد الإخوان، سينزلون بدورهم الى الشوارع، معقبا: "إللي مكنش نازل هينزل". 

 

وتابع: "ظهرت في احدى اللقاءات التلفزيونية القليلة لي وعبرت عن قلقلي من مراهنات الاخوان على قصر نفس المواطنين الذين نزلوا إلى الشوراع للتظاهر ضد الإخوان في 30 يونيو، كما أن سبل الإعاشة غير متوفرة في هذا الحراك العفوي الشعبي،  كنا نعلم أن هذا الحراك لن ينجح إلا إذا انحازت إليه القوات المسلحة".

 

وأردف:" كما أنني كنت شديد القلق أن يطول الأمر، فيشعر الناس بالإحباط ويعودون إلى بيوتهم".  

حازم عمر برنامج الشاهد رئيس حزب الشعب الجمهوري 30 يونية الدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. عقب اغتيال قيادي في صفوفه.."حزب الله" ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 13 يوينو 2024

عاجل.. قصف أمريكى بريطانى لمجمع حكومى فى اليمن

حازم عمر لـ"الشاهد": عملنا على زيادة وعى المواطن بضرورة مواجهة نظام الإخوان

إيلون ماسك يقترح اعتبار عدد من المنظمات غير الحكومية الأوكرانية منظمات إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة