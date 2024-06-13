الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن يصل إلى إيطاليا للمشاركة فى قمة مجموعة الـ 7

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الهجوم الروسي وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

 

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في مطار برينديزي حيث استقلّ بايدن المروحية الرئاسية "مارين وان" في رحلة قصيرة إلى بورغو إغنازيا، المنتجع الساحلي الفخم الواقع في بوليا (جنوب شرق إيطاليا) والذي سيستضيف من اليوم الخميس وحتى السبت قادة دول المجموعة السبع وآخرين من حول العالم.

 

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني اتفاقية أمنية بين بلديهما اليوم الخميس عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة السبع بهدف إرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن على استمرار دعم كييف، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

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