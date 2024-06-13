الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع غينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر

يبحث عشاق منتخب مصر، عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة وذلك بعد تعادل الفراعنة مع غينيا بيساو في المواجهة الأخيرة للفريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قد حسم مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع غينيا بيساو

واستضاف ملعب "24 سبتمبر" مباراة غينيا بيساو أمام منتخب مصر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وتقدم ماما باليدي لصالح غينيا بيساو في الدقيقة 41 بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من تصويبة صاروخية بقدمه اليسرى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة 

ستكون مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إثيوبيا يوم 13 من شهر مارس عام 2025 ولم يتحدد حتى الآن توقيت المباراة.

ويستضيف ملعب "بنجامين مكابا" في العاصمة التنزانية دار السلام، مباراة إثيوبيا ضد منتخب مصر في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو كالتالي:

مصر 10 نقاط

غينيا بيساو 6 نقاط

بوركينا فاسو 5 نقاط

سيراليون 5 نقاط

إثيوبيا 3 نقاط

جيبوتي نقطة

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مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات مونديال 2026

مارس 2025

الجولة الخامسة.. إثيوبيا x مصر

الجولة السادسة.. مصر x سيراليون

ستقام مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات خلال الفترة ما بين 17 إلى 25 مارس 2025

سبتمبر 2025

الجولة السابعة.. مصر x إثيوبيا

الجولة الثامنة.. بوركينا فاسو x مصر

ستقام مباراتي الجولتين السابعة والثامنة للتصفيات خلال الفترة ما بين 1 إلى 9 سبتمبر 2025

أكتوبر 2025

الجولة التاسعة.. جيبوتي x مصر

الجولة العاشرة.. مصر x غينيا بيساو

ستقام مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة للتصفيات خلال الفترة ما بين 6 إلى 14 أكتوبر 2025

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