اعتقال شخصين بالسويد بسبب إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية

اعتقلت الشرطة السويدية شخصين على خلفية حادث إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، منتصف مايو، حسبما أعلن المدعي العام السويدي، أمس الأربعاء.

ودفع الحادث السلطات السويدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية في البلاد.

وقال المدعي العام راسموس أومان، لوكالة "فرانس برس": "تم اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما جريمة المساعدة والتحريض على جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة".

وأضاف أنه لا يستطيع التعليق على جنس المشتبه بهما أو عمرهما لأنهما سيخضعان للاستجواب قبل اتخاذ قرار بشأن احتجازهما احتياطياً.

وكانت الشرطة ألقت القبض على شخص آخر في وقت سابق للاشتباه بكونه مطلق النار، لكنها أخلت سبيله بعد ذلك.