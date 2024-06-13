مجموعة السبع تخصص 50 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية العام

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن قادة مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة، موضحة أن هذا الأمر سيتم "قبل نهاية 2024".

وقال المصدر نفسه: "هناك اتفاق كما جرت العادة في مجموعة السبع، القادة يتخذون قرارا والتقنيون يقومون لاحقا بعملهم لبلورته"، بهدف التأكد من أنه "منسجم مع القانون ومع قواعد المالية العامة ومع القدرات المالية للجميع".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي "سيكون هناك إجماع في مجموعة السبع حين يتعلق الأمر بالعمل لاستخدام هذه الأصول المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا في إعادة بناء نفسها".