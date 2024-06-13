الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

حازم عمر لـ"الشاهد": مؤتمرات حزب الشعب الجمهورى لم تنقطع لشحن الناس ضد الإخوان

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، أنه تم عقد مؤتمرات لحزبه خلال حكم الإخوان وصلت إلى 15 ألف كرسي، وكان هذا يتسبب في وجع الإخوان بشكل كبير جدا، ويكونون وقتها على إدراك أنهم يجب ألا يخطئوا في هذه المنطقة، معقبا: "إذا أخطأوا فلن يروا النور مرة أخرى". 

وأضاف حازم عمر خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "مؤتمرات حزب الشعب الجمهوري لم تنقطع لتجهيز الناس وشحنهم، لافتا إلى أن آخر مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري تم عقده كان في 23 يونيو 2013 وكان في الشرقية، بينما أول مؤتمر كان في قنا في نوفمبر 2012 بعد الإعلان الدستوري بـ 48 ساعة.

حازم عمر برنامج الشاهد 30 يونية حكم الإخوان الإعلان الدستورى

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