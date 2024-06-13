حازم عمر: عمرو موسى شكل جبهة الإنقاذ يوم الإعلان الدستورى لجماعة الإخوان

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، تلقيت خبر الإعلان الدستوري لمحمد مرسي أثناء مؤتمر للحزب في مدينة أبو حماد.

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": عمرو موسى شكل جبهة الإنقاذ يوم الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان.

وتابع:" شكل عمرو موسي جبهة الإنقاذ ونحن في السيارة، وقال لي لازم اليوم ولابد من حضور كل القوى السياسية، وتحدث مع الدكتور سيد البدوي ورحب بأن يكون حزب الوفد مضيف لكل جبهة الإنقاذ، وتحدث مع كل منافسيه في انتخابات الرئاسة ومنهم: حمدين صباحي، وحضر كل طرف بالحاشية الخاصة به، ووصلنا للقاهرة على 10 مساء، وجدنا الجميع حاضر بكل أعوانهم، وكان لدي الجميع اعتقاد أن الديمقراطية لن تفيد مع الإخوان وأنه لابد من التحول لمسار ثوري".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.