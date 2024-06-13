حازم عمر لـ"الشاهد": نظام الإخوان لم يكن ديمقراطيا

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إن جماعة الإخوان هددت مسئولين وشخصيات عامة كانت مدعوة لحضور المؤتمر التأسيسي لحزب "الشعب الجمهوري".

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": نظام الإخوان لم يكن ديمقراطيًا وانزعجنا من الإعلان الدستوري الذي أعلنه محمد مرسي في 22 نوفمبر، وكان هناك تغول من النظام، واستحالة أن يكون ديمقراطي وكيف سيكون العمل مع نظام ديمقراطي، وانزعج الحزب كثيرًا من هذا الإعلان الدستوري، وكنا في هذا التوقيت في أبو حماد بالشرقية بصحبة عمرو موسي، في عمل تنظيمي بالحزب".

وتابع:" تلقيت خبر الإعلان الدستور لمحمد مرسي أثناء مؤتمر للحزب في مدينة أبو حماد".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.