الخميس 13 يونيو 2024
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ما دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024؟.. التسمية والتكبير ثلاثا

الاضحية
الاضحية

تزايد البحث خلال هذه الأيام عبر المواقع الإلكترونية عن دعاء ذبح الأضحية، حيث يأتي ذلك بالتزمن مع حلول شهر ذى الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم المسلمين حول العالم، بذبح الأضاحى، وقبل ذبح الأضحية يجب ترديد دعاء الأضحية.

ماهو دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024؟.. التسمية والتكبير ثلاثًا

دعاء ذبح الاضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المضحى أن يقول دعاء ذبح الأضحية وأن يردده، والذى جاء نصه، "اللهم منك وإليك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

وتابعت: عن جابر بن عبد الله، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما، (إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته).

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التكبير ثلاثا والصلاة والسلام قبل ذبح الأضحية 

ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول، كما يستحب للمضحى بعد الذبح أمور منها ما يلي:أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع -أى: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذى فى داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

المضحى والأكل من الأضحية 

كما يستحب أن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله تعالى: ﴿وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى أيضا: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾، وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته).

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