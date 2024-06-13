لماذا قفزت مصر 100 مركز فى ترتيب مؤشر جودة الطرق؟.. أستاذ هندسة يوضح

أوضح الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ماهية مؤشر جودة الطرق، فائلا: "إن جودة الطرق مؤشر عالمي يعكس حجم مشروعات البنية الأساسية التي تمت في قطاع الطرق وفي نفس الوقت يبين تكاملية هذه الشبكة وعلاقتها بما هو موجود في باقي دول العالم، وبناء عليه يتم إعطاء درجة لحجم شبكة الطرق التي تم إنشاؤها في هذه الدولة.

وأضاف الدكتور حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن مصر قفزت من المرتبة 118 إلى المرتبة الـ 18 أي أنها قفزت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق خلال العشر سنوات الماضية، ما يدل على اهتمام الدولة المصرية بقطاع البنية الأساسية ودعمها لقطاع النقل بشكل عام للنهوض بمشروعات التنمية المستدامة.

وأوضح أنه دون بنية أساسية قوية، وعلى رأسها شبكة الطرق، فلن توجد مجتمعات عمرانية جديدة ولن يوجد استصلاح زراعي ولن يوجد مناطق صناعية ولن يوجد استغلال للمناجم والمحاجر والمواد الطبيعية الموجودة ولن يوجد ربط للدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.