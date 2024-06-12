حازم عمر يكشف لـ"الشاهد" كواليس تدشين حزب "الشعب الجمهورى"

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه قرر إنشاء حزب معارض للإخوان بعد حلف محمد مرسي اليمين.

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "بدأت أعتمد على أصحاب الخبرة الحزبية الذين لا تشوبهم شائبة، بدأت أجمع رموزًا وقيادات شعبية وأطرح عليهم الفكرة".

وتابع: "العديد منهم كان خارج مكسورًا بعد أحداث 2011 ويقولك أنا راجل وطني وكانوا يشتمون كل يوم في الفضائيات، كنت أريد قيادات حزبية لديها الخبرة، مش هروح أجيب قيادات من الإخوان أو السلفييين ولا حتى شباب الميدان، كنت أريد قيادات حزبية لديها خبرة".

وأردف: "كان عندي تحدي كبير إن الحزب يجب أن يكون لديه برنامج شامل وخبرات في كافة المجالات، عاوز ناس من قطاعات التشريع، الأمن، والاقتصاد، أريد قيادات تكون لها سيرة ذاتية محترمة جدًا، أيضًا كنت عاوز ناس للجانب الدبلوماسي والخارجية".

واستكمل: "كان لدينا بعض العناصر التنظيمية كانت موجودة في الحزب الوطني، لكن لم يطلها أي اتهامات مثل الوزير الأسبق الدكتور صفي الدين خربوش، شارك معي في بناء الحزب طوبة طوبة وقامة علمية كبيرة ومتخصص في العلوم السياسية والعمل الحزبي ورجل طاهر اليد".