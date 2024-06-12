حازم عمر لـ"الشاهد": الإخوان هددوا بالتظاهر لتعطيل مؤتمر تأسيس الشعب الجمهورى

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إن جماعة الإخوان هددت مسئولين وشخصيات عامة كانت مدعوة لحضور المؤتمر التأسيسي لحزب "الشعب الجمهوري".

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": الإخوان هددوا بالتظاهر حول دار الأوبرا في حال انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب.

وتابع: "الإخوان قاموا بافتعال مشكلة بعد إعلان اسم الحزب، خلال المؤتمر التأسيسي الأول والتقدم بالأوراق للجنة شئون الأحزاب، فقد كان التهديد هو أسلوب الإخوان".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.