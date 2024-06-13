حازم عمر لـ"الشاهد": الإخوان هددوا مسئولين من حضور المؤتمر التأسيسى لـ"الشعب الجمهورى"

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه من عائلة سياسية قديمة لكنه كان يعمل بعيدًا عن الأضواء والمناصب.

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "جماعة الإخوان هددت مسئولين وشخصيات عامة كانت مدعوة لحضور المؤتمر التأسيسي لحزب الشعب الجمهوري".

وتابع: "اشتغلنا معارضة ولم نتدخل في مسار ثوري، وإخراج بيانات، وكنا نعمل على البناء الحزبي من الناحية التنظيمية والعمل على انتشار الحزب في المحافظات، وكان العمل تنظيميا بشكل كبير وفي نفس الوقت معارضة للقرارات التي ليست في صالح الشعب، وكان عمل ديمقراطي هادئا إلى يوم 22 نوفمبر وإعلان الإعلان الدستوري المكمل، ولم تتم أي اتصالات من الإخوان في هذه الفترة".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.