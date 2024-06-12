حازم عمر لـ"الشاهد": حلف "مرسى" لليمين دفعنى لقرار تدشين حزب معارض

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه كان يرى أنه من الممكن معالجة الخلل الموجود في برلمان 2012 بالسلطة التنفيذية.

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "جاءت الانتخابات الرئاسية وجاء الإحباط الثاني، لم يكن لي وقتها أي حراك على الأرض، حتى حلف اليمين في 2012 للدكتور محمد مرسي لم يكن هناك عمل جماهيري".

وأردف: "بعد فوز محمد مرسي قررت إنشاء حزب معارض في يوم حلف اليمين، كنت أريد فهم بعض الكواليس والمعلومات".

واستكمل: "حالتي النفسية كانت سيئة والتقيت مع بعض المسئولين في الدولة من الإخوان وكان اللقاء حول مستقبل البلد والقلق عليها، قالولي نقلق ليه هنروح فين، قولت لهم أنتم أول ناس هتمشوا، قالوا لي ولو إحنا مشينا الجيش هيروح فين؟ والكلام لم يكن مقنعًا بالنسبة لي خصوصًا مع الحالة الذهنية والنفسية التي كنت فيها".

وأضاف: "خرجت من الاجتماع وقولت أنا هنشئ حزب معارضة وعقدت النية والعزم".