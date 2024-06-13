الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "كهرباء الإسكندرية": أنهينا الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى وجاهزية تامية لفرق إصلاح الأعطال

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن  استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلال فترة إجازة العيد.

وأضاف "الفقي" في تصريح خاص لـ " الدستور"، أن الشركة قامت بمراجعة تجهيزات جميع الفروع الفنية في 22 فرع واستدعاء كافة الدرجات وتكثيف أعمال الوردية والتأكد من تمام جاهزية فرق إصلاح الأعطال على مدار الثلاث ورديات وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح ودوائر التليفون المغلقة لسـرعة التحرك وإصلاح الأعطال، هذا بالإضافة إلى توفير فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والمتواجدة على مدار 24 ساعة، لسرعة التحرك بالوحدات وتركيبها في حالة أي طارئ بواقع 30 ديزل بقدرات مختلفة.

تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بالتواجد فى الوردية المسائية للتدخل السـريع فى حالات الطوارئ

وأشار رئيس شركة كهرباء الإسكندرية إلى تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بالتواجد فى إداراتهم بالوردية المسائية للتدخل السـريع فى حالات الطوارئ، مما يؤدى إلى سرعة تحديد وإصلاح الأعطال والحفاظ على استمرارية التغذية، وتم وضع خطة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المساجد الكبرى وأماكن الاحتفالات الدينية 
مع وقف جميع أعمال الصيانة اثناء عيد الأضحى المبارك وقصـر المناورات على مناورات الفصل والتوصيل لأعمال الصيانة الطارئة فقط.

إجراء مناورات موازنة الأحمال على جميع مغذيات شبكة الجهد المتوسط

وأكد "الفقي" على إجراء مناورات موازنة الأحمال على جميع مغذيات شبكة الجهد المتوسط، وذلك بعمل الفتحات المثالية التي تضمن تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرارها والاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال المحتملة أثناء عيد الأضحى المبارك.

وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع أو الحد من التداعيات المترتبة عن انقطاع التيار الكهربائي والتأكد من سلامة السيارات والسلالم الهيدروليكية التي تستخدم في إصلاح الأعطال والصيانة، ويقوم قطاع التفتيش الفني بالشركة بالمرور على مهمات الشبكة الكهربية وفي حالة وجود أى ملاحظات يتم تلافيهًا أولًا بأول بمعرفة الإدارات الفنية المختصة.

عمل صيانة شاملة لجميع وحدات الديزل بمختلف قدراتها وذلك لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية 
 

كما  تم عمل صيانة شاملة لجميع وحدات الديزل بمختلف قدراتها وذلك لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية والمساجد وساحات الصلاة وكذلك تم توزيع ديازل الطوارئ على قطاعات الشبكات للدفع بها في حالة وجود أى أعطال جسيمة.


وأضاف رئيس شركة كهرباء الإسكندرية، أنه تم إعادة توزيع ورديات صيانة وإصلاح الأعطال بحيث يتم وضع وحدات متقدمة من فرق الإصلاح لسهولة التدخل وإصلاح الأعطال بدلًا من التأخر بسبب ازدحام الطرق مما يؤدي لطول فترة انقطاع التيار، وتم تحديد غرفة عمليات (دائمة) بالديوان العام بالشـركة على مدار 24 ساعة  مخصص لها التليفونات  أرقام (4960703 – 3923905).  

 

وشملت الاستعدادات  مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال عدد 3 مراكز تحكم ؛ ويتم متابعة الجهود بصفة مستمرة وسرعة الفصل والتوصيل لأى عطل،  مراجعة علب الكابلات الأرضية والتأكد من إحكام غلقها لعدم وجود أى خطورة على أرواح المواطنين – مع عمل الضبطيات القضائية لحالات التعدي على الشبكة التي تظهر.  

توفير خدمة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين


كما تم توفير خدمة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين حيث يوجد مكاتب تلقى الأعطال Trouble Call بداخل جميع إدارات الشبكات كوسيلة لسرعة وصول البلاغات للإدارات المختصة بها–كما أنه يوجد نظام متكامل للربط بين مراكز التحكم الآلية ومركز تلقى البلاغات (Call Center) على الرقم الموحد (121) ومراكز تلقى الأعطال المراقباتTrouble Call  لسهولة التنسيق والتعاون ولسرعة إصلاح الأعطال. 

التأكيد على سرعة توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بأنة سيتم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع الشركة وكذا القرى السياحية ( مراقيا، المروه، زمردة، ماربيلا، قرية الفيروز، كرير العسكري، أبو تلات) بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى المواطنين بكافة أنحاء الإسكندرية

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي الكهرباء عيد الأضحى المبارك إصلاح الأعطال التيار الكهربائي

مواد متعلقة

استجابة لـ"الدستور".. كهرباء جنوب الدلتا" توضح ملابسات انقطاع الكهرباء بقرية كفر شحاتة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصرى

حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حمو بيكا فى القسم.. التحقيق فى بلاغه ضد مذيع ومحامٍ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة