رئيس "كهرباء الإسكندرية": أنهينا الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى وجاهزية تامية لفرق إصلاح الأعطال

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلال فترة إجازة العيد.

وأضاف "الفقي" في تصريح خاص لـ " الدستور"، أن الشركة قامت بمراجعة تجهيزات جميع الفروع الفنية في 22 فرع واستدعاء كافة الدرجات وتكثيف أعمال الوردية والتأكد من تمام جاهزية فرق إصلاح الأعطال على مدار الثلاث ورديات وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح ودوائر التليفون المغلقة لسـرعة التحرك وإصلاح الأعطال، هذا بالإضافة إلى توفير فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والمتواجدة على مدار 24 ساعة، لسرعة التحرك بالوحدات وتركيبها في حالة أي طارئ بواقع 30 ديزل بقدرات مختلفة.

تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بالتواجد فى الوردية المسائية للتدخل السـريع فى حالات الطوارئ

وأشار رئيس شركة كهرباء الإسكندرية إلى تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بالتواجد فى إداراتهم بالوردية المسائية للتدخل السـريع فى حالات الطوارئ، مما يؤدى إلى سرعة تحديد وإصلاح الأعطال والحفاظ على استمرارية التغذية، وتم وضع خطة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المساجد الكبرى وأماكن الاحتفالات الدينية

مع وقف جميع أعمال الصيانة اثناء عيد الأضحى المبارك وقصـر المناورات على مناورات الفصل والتوصيل لأعمال الصيانة الطارئة فقط.

إجراء مناورات موازنة الأحمال على جميع مغذيات شبكة الجهد المتوسط

وأكد "الفقي" على إجراء مناورات موازنة الأحمال على جميع مغذيات شبكة الجهد المتوسط، وذلك بعمل الفتحات المثالية التي تضمن تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرارها والاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال المحتملة أثناء عيد الأضحى المبارك.

وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع أو الحد من التداعيات المترتبة عن انقطاع التيار الكهربائي والتأكد من سلامة السيارات والسلالم الهيدروليكية التي تستخدم في إصلاح الأعطال والصيانة، ويقوم قطاع التفتيش الفني بالشركة بالمرور على مهمات الشبكة الكهربية وفي حالة وجود أى ملاحظات يتم تلافيهًا أولًا بأول بمعرفة الإدارات الفنية المختصة.

عمل صيانة شاملة لجميع وحدات الديزل بمختلف قدراتها وذلك لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية



كما تم عمل صيانة شاملة لجميع وحدات الديزل بمختلف قدراتها وذلك لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية والمساجد وساحات الصلاة وكذلك تم توزيع ديازل الطوارئ على قطاعات الشبكات للدفع بها في حالة وجود أى أعطال جسيمة.



وأضاف رئيس شركة كهرباء الإسكندرية، أنه تم إعادة توزيع ورديات صيانة وإصلاح الأعطال بحيث يتم وضع وحدات متقدمة من فرق الإصلاح لسهولة التدخل وإصلاح الأعطال بدلًا من التأخر بسبب ازدحام الطرق مما يؤدي لطول فترة انقطاع التيار، وتم تحديد غرفة عمليات (دائمة) بالديوان العام بالشـركة على مدار 24 ساعة مخصص لها التليفونات أرقام (4960703 – 3923905).

وشملت الاستعدادات مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال عدد 3 مراكز تحكم ؛ ويتم متابعة الجهود بصفة مستمرة وسرعة الفصل والتوصيل لأى عطل، مراجعة علب الكابلات الأرضية والتأكد من إحكام غلقها لعدم وجود أى خطورة على أرواح المواطنين – مع عمل الضبطيات القضائية لحالات التعدي على الشبكة التي تظهر.

توفير خدمة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين



كما تم توفير خدمة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين حيث يوجد مكاتب تلقى الأعطال Trouble Call بداخل جميع إدارات الشبكات كوسيلة لسرعة وصول البلاغات للإدارات المختصة بها–كما أنه يوجد نظام متكامل للربط بين مراكز التحكم الآلية ومركز تلقى البلاغات (Call Center) على الرقم الموحد (121) ومراكز تلقى الأعطال المراقباتTrouble Call لسهولة التنسيق والتعاون ولسرعة إصلاح الأعطال.

التأكيد على سرعة توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بأنة سيتم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع الشركة وكذا القرى السياحية ( مراقيا، المروه، زمردة، ماربيلا، قرية الفيروز، كرير العسكري، أبو تلات) بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى المواطنين بكافة أنحاء الإسكندرية