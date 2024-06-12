الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حازم عمر لـ"الشاهد": أميل للتسليم الهادئ للسلطة.. و25 يناير كانت متوقعة

حازم عمر
حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه من عائلة سياسية قديمة لكنه كان يعمل بعيدًا عن الأضواء والمناصب.

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "وقت 25 يناير 2011 كنت أعمل في السياسة، لكن في العلاقات الخارجية، وأوظفها لصالح بلدي لكن لم أكن رئيس حزب أو برلمانيًا".

وتابع: "قبل 25 يناير أحزاب مصر كلها عرضت عليّ الانضمام لها ورفضت وقلت لا أنا حبيب الكل، وكنت على تواصل مع جميع الرموز والوزراء والسياسيين".

وأردف: "25 يناير كانت متوقعة لكن كنت دائمًا أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة، السياسة هي فن الممكن وممكن الحراك يؤدي إلى مكاسب، كان من الممكن عمل دستور جديد وعلاج كل الأمور السلبية، وكان من الممكن أيضًا انتزاع مساحات الحرية عن طريق تلك الحركة لكن مع تسليم هادئ للسلطة".

حازم عمر المهندس حازم عمر الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان ثورة 30 يونيو اكسترا نيوز

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