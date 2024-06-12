الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم كارنيهات نقابية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علn ذمة التحقيقات.

 

كانت قد ألقت الاجهزة الامنية القبض علي (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص"، وإتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".

وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة - عدد 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان غير المرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدنى – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس إدارة كيان وهمي كارنيهات نقابية مزورة النصب والاحتيال أكاديمية وهمية

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