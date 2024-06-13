مسرح رومانى ومسار دراجات.. تطوير منطقة اللسان فى دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، فى جولة مسائية جاءت فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتضمنت المرحلة التي تم افتتاحها مسرح روماني وساحة مطاعم ومسار للدراجات وتدعيم حاجز الأمواج بالمنطقة وإحلال وتجديد الحائط البحرى، ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظة حرصت على افتتاح جزء آخر من المشروع في مستهل صيف هذا الموسم لاتاحة الفرصة للمصطافين بالاستمتاع بهذه البقعة السياحية التي تُعد الأهم بالمدينة، حيث أشارت إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى الصيف الماضي.

منطقة اللسان بمدينة رأس البر

وأكدت محافظ دمياط، أن مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر يأتى كأهم المشروعات التي تشهدها المحافظة خلال الوقت الحالي، حيث أشارت إلى أنه تم وضع مخطط التطوير وفقًا لعدد من المعايير التى تتواكب مع طبيعة المنطقة وموقعها المباشر على البحر، بما يساهم في تحقيق طفرة جديدة بهذه المدينة السياحية الهامة التي تحظى بمكانة هامة على المستويين المحلي والعالمي وتردد الأفواج السياحية عليها من مختلف المناطق خاصة بعد افتتاح فندق شتيجبرجر اللسان برأس البر.

منطقة اللسان بمدينة رأس البر

وذكرت الدكتورة منال عوض، أن المشروع تضمن إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية التي جاءت كمرحلة أولى بإجمالي مسطح ٥٢٠٠ م٢ وهى عبارة عن " ساحة من تشكيلات الجيرانيت بمسطح ٢٠٠٠م٢ وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وأشجار، علاوة على انشاء ساحة علوية " المرحلة الثانية " ملحق بها رامبات لذوى الهمم وسلم ومبنى مطعم على مسطح ٢٠٠م يشمل ساحة خارجية وكذلك انشاء مسرح بسعة ٧٥٠ فرد يطل على الكورنيش الرئيسى الذى يقع على مساحة ٧٠٠٠متر مربع ويشمل مسطحات خضراء وانشاء مرافق كاملة ومقاعد ديكورية.

بالإضافة إلى مسار دراجات بطول ٧٠٠ م٢ يمتد حول جميع ساحات الكورنيش، هذا إلى جانب عمل مظلات وشبكة رى وشبكات تغذية وصرف امطار وساحات لانتظار السيارات وعربات طعام متنقلة، مضيفة إلى أن المشروع تضمن أيضًا إعادة تأهيل الشوارع الترابية المؤدية للمشروع ببلاطات الانترلوك كاملة المرافق وكذلك انشاء خزان الري الرئيسي لزوم ري المسطحات الخضراء.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط