حازم عمر لـ"الشاهد": أحداث 28 يناير أعادتنا للخلف 15 سنة

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إن 25 يناير 2011 كانت مظهرًا طبيعيًا لا يدعو إلى القلق، إلا أن المشهد تحول تمامًا يوم 28 يناير.

وأضاف "عمر" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "قلت لزوجتي الله يرحمها عندما رأيت المشهد في 28 يناير إحنا اقتصاديًا هنرجع 15 سنة إلى الخلف وقد كان".

وتابع: "المشهد الذي رأيته يوم 28 يناير كان صعبًا جدًا بدأت تتضح أبعاد الموضوع وكان الأمر لا يدعو للتفاؤل أبدًا، إنما في 25 يناير خرج الشباب ينادون ببعض المطالب المشروعة وكل الناس كانت تريد تلك المطالب ويمكن التفاعل معها، لكن الوضع تغير تمامًا في 28 يناير وظهرت مؤشرات مقلقة للغاية ليس فقط اقتصاديًا لكن حتى على المستوى الأمني والوجودي على البلد كلها".