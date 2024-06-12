لماذا يعد عام 2024 الأصعب على مصر؟.. محمد الباز يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عام 2024 يعتبر الأصعب على الإطلاق على الدولة، موضحًا أنه من المفترض أن يتم تسديد حوالي 42 مليار دولار، وبعد مرور 6 أشهر من العام الحالي، استطاعت الدولة أن تسدد الجزء الخاص بهذه الفترة الزمنية.

وأكد الباز، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، أن المطلوب في العام القادم حوالي ثلث هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للحكومة يعني أن هناك موافقة على الفلسفة التي تعمل بها الحكومة في الفترة الحالية.