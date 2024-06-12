متحدث "التعليم": أى محاولة لتسريب امتحانات الثانوية ستضبط خلال دقيقتين

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه مع بداية امتحانات هذا العام، فإن الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من رصد ومكافحة الغش وحظر كافة الجروبات المرتبطة بالغش والحملة التوعوية المكثفة، فرقت بشكل كبير جدا.

وأضاف شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناةOn، أن فكرة تحايل طالب واحد على مسئول التفتيش وقدرته على الدخول إلى لجنته بالهاتف المحمول لأجل أن يرسل لأي جروب أو تطبيق خاص بالغش مثل واتساب أو تليجرام، ففي هذه الحالة يتم نشر القصة على أن الامتحان خرج، لكن هذا غير صحيح لأنه بمجرد قيام الطالب بذلك، ففي خلال دقيقتين يتم التعامل معه مباشرة حتى يتم الوصول إلى مكان الورقة.

وتابع: "أي ورقة امتحان تخرج بهذا الشكل من الامتحان أو خروج أي سؤال من أسئلة الامتحان بهذا الشكل، يتم الوصول إلى الطالب في أقل من دقيقتين، ومن ثم يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الخاصة بحالة الغش".