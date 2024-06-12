التحقيق مع عصابة الشرطة المزيفة فى أكتوبر

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع أخطر عصابة لترويج الدولارات المزيفة تنتحل صفة ضباط شرطة.

حرزت النيابة حقائب ضخمة تحتوي على مبالغ مالية طائلة وقررت إرسالها لخبراء التزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحصها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة بعد ٥ أيام من البحث والتحري كواليس إسقاط أخطر عصابة لتزوير الدولارات وانتحال صفة ضباط شرطة في أكتوبر.

وردت معلومات إلى مباحث الجيزة بقيام عدد من الأشخاص بترويج عملات أجنبية ومحلية مزيفة، واستيلائهم على أموال من أحد الأجانب بعد إيهامه أنهم ضباط شرطة.

قاد اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث استمر عمله لمدة ٥ أيام حتى نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية في حقائب سفر تبين أنها مزيفة ويساعدون لترويجها على عملائهم.

تم إلقاء القبض على أفراد العصابة وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.