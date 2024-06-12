الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع عصابة الشرطة المزيفة فى أكتوبر

عصابة
عصابة

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع أخطر عصابة لترويج الدولارات المزيفة تنتحل صفة ضباط شرطة. 

حرزت النيابة حقائب ضخمة تحتوي على مبالغ مالية طائلة وقررت إرسالها لخبراء التزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحصها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة بعد ٥ أيام من البحث والتحري كواليس إسقاط أخطر عصابة لتزوير الدولارات وانتحال صفة ضباط شرطة في أكتوبر. 

وردت معلومات إلى مباحث الجيزة بقيام عدد من الأشخاص بترويج عملات أجنبية ومحلية مزيفة، واستيلائهم على أموال من أحد الأجانب بعد إيهامه أنهم ضباط شرطة. 

 

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سقوط عصابة الشرطة المزيفة فى أكتوبر

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حبس عصابة هربت كبتاجون بـ125 مليون جنيه في الجيزة

قاد اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث استمر عمله لمدة ٥ أيام حتى نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية في حقائب سفر تبين أنها مزيفة ويساعدون لترويجها على عملائهم. 

تم إلقاء القبض على أفراد العصابة وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق. 

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