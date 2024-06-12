الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: 3500 طفل يعانون من سوء التغذية

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن أن أكثر من 3500 طفل في غزة يعانون من سوء التغذية.

كما نشر "الإعلامي الحكومي" بقطاع غزة، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ250 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأوضح "الإعلامي الحكومي" أن قوات الاحتلال ارتكبت 3300 مجزرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي إلى 47.202 شهيد ومفقود.

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وأضاف "الإعلامي الحكومي" أن 37.202 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 15.694 شهيدًا من الأطفال.

"الصحة العالمية": وثقنا 32 وفاة فى قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

وسبق، وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الأربعاء، عن أن المنظمة وثقت 32 وفاة في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على إكس: "منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة".

وأكد مدير عام الصحة العالمية أن السلام هو أفضل دواء لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مرحبًا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة.

وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس.

الإعلامي الحكومي غزة سوء التغذية الإبادة الجماعية العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي

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