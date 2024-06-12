كاتب لبنانى: إسرائيل لا تستطيع شن حرب شاملة على حزب الله

قال صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية، إنّ إسرائيل لا تستطيع شن حرب شاملة على حزب الله حاليًا، لأن جيش الاحتلال في حالة إنهاك، وثمة نقص كبير في العتاد والأفراد.

وأضاف "سالم"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "هناك أيضًا، التهديد الإيراني بالتدخل في حال هاجمت إسرائيل حزب الله في لبنان، وهذا من شأنه أن يعرض أمن منطقة الشرق الأوسط كلها للخطر، وهذا ما تسعى الإدارة الأمريكية الحالية لتجنبه عشية الحملة الانتخابية الواسعة للرئيس بايدن داخل الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "وفي الواقع، يمكن اعتبار ما يجري حاليًا هو تصعيد الربع الساعة الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، على اعتبار أنه لو أخذ قرارًا من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة طريقه إلى التنفيذ، فإنه سيطبق على الجنوب في لبنان، وبالتالي، فإن هناك نوعًا من التصعيد من الطرفين حتى موعد وقف إطلاق النار الذي نص عليه مجلس الأمن الأخير، بالإضافة إلى اللجوء لأسلحة غير مسبوقة".

