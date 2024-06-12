"الباز" يكشف كواليس تحقيق "الدستور" حول تزوير تحاليل التعافى من كورونا (فيديو)

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تحقيق صحفي أعدته جريدة الدستور" في شهر يونيو 2020، وتحديدًا خلال فترة جائحة كورونا، ونُشر بعنوان: "إثبات مزور".. "الدستور" تكشف: تزوير تحاليل تعافٍ من "كورونا" لبيع "البلازما".

وقال الباز، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، إن معدي ذلك التحقيق بذلا مجهودًا كبيرًا فيه، وحصلا على تسجيلات صوتية ومستندات رسمية تثبت تورط مافيا البلازما في الاتجار بضحايا فيروس كورونا.

وأضاف أن ذلك التحقيق نُشر عبر صفحتين بالجريدة، معبرًا عن ثقته في ذلك الوقت بأن ذلك التحقيق كان يستحق الحصول على جائزة دولية.

وتابع: "كنت أتناقش مع أحد الإعلاميين الكبار حول ذلك التحقيق، والذي أكد أنه تحقيق عظيم للغاية، لكن هل تستطيع تحمل أن هناك احتمالية إعلان 80 دولة على الأقل عن عدم دخول المصريين لأراضيها بعد نشر هذا التحقيق؛ بعد أن أثبتنا أن التقارير التي يحصلون عليها مزورة، وقلت له إنني لن أستطيع تحمل ذلك بالطبع، لكننا قررنا نشر التحقيق في ذلك الوقت".