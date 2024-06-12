الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستمرة قبل وأثناء العيد.. "الزراعة" تكشف أسعار اللحوم البلدى فى المنافذ

محمد القرش
محمد القرش

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك تعليمات واضحة من الوزير لكافة القطاعات الخدمية بضرورة تكثيف التواجد استعدادًا لعيد الأضحى.

وأضاف "القرش" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "كل ما يحتاجه المواطن المصري والمزارعون سيكون متوفرًا من خلال المنافذ والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة".

وتابع: "هناك استعدادات قصوى لوزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى هذا العام، وستكون هناك المزيد من الخدمات التي تلقى قبول المواطن".

وكشف "القرش" عن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة قائلًا: "اللحوم الحمراء المذبوحة البلدي تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم الحية تبدأ من 155 جنيهًا للكيلو في بعض شوادر بيع الأضاحي للمواطنين من أجل شراء الأضحية"، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على وجود المنافذ يوميًا بشكل شبه دائم.

أسعار اللحوم اللحوم البلدي أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة وزارة الزراعة

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