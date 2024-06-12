الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي وفاركو، ضمن مؤجلات بطولة دوري نايل والقنوات الناقلة لها (موسم 2023-2024)، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والقلعة الحمراء بصفة خاصة، على محركات جوجل مؤخرا.

ويستأنف الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

الأهلي يدخل مباراته أمام فاركو وهو في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة فقط خاضها، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

موعد مباراة الأهلي وفاركو ضمن مؤجلات دوري نايل

 

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر والدور الأول بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو ضمن مؤجلات دوري نايل

 

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الدور الأول وتحديدا الجولة الحادية عشر، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.

يسبق مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، إقامة أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

 

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موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

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موعد مباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة

موقف الأهلي بجدول الترتيب 

 

ويحتل الأهلي، المركز الثامن بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 مؤجلات متنوعة ما بين الدور الأول وبداية الدور الثاني بدوري نايل.

البداية فاركو والمؤجلة من الجولة الحادية عشر، والداخلية الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش الجولة الثالثة عشر، وبيراميدز الجولة الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر الجولة السابعة عشر، والمصري الجولة الثامنة عشر، وسيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر، والمقاولون العرب الجولة الثالثة والعشرون، وسموحة الجولة الرابعة والعشرون، وزد الجولة الخامسة والعشرون.

حقق المارد الأحمر، الفوز في 10 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مباريات والهزيمة خلال مواجهتين.

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