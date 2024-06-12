الأربعاء 12 يونيو 2024
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هل يجوز حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى؟.. دار الإفتاء تجيب

حلاقة الشعر - أرشيفية
حلاقة الشعر - أرشيفية

تزايد الاستفسار عبر المواقع الإلكترونية، عن سؤال هل يجوز حلاقة الشعر قبل عيد الاضحى، ويأتى ذلك بالتزمن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقدوم شهر ذى الحجة، ويزداد الاستفسار عن هذا السؤال خلال هذه الأيام لمعرفة الجواب الشرعى فى هذه المسألة الهامة حيث يسعى كثيرًا من المسلمين لمعرفة الجواب على العديد من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بعيد الأضحى. 

 

هل يجوز حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى

 

وحول سؤال هل يجوز حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى، ذكرت دار الإفتاء ما جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وروى البيهقي عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا»، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.

 

دار الإفتاء المصرية توضح.. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟

"دار الإفتاء" توضح حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى 

 

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه  بخصوص حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى أنه يسن للمضحي أو من يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في مسلم أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

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توزيع 10 الآف نسخة من "دليل المضحي" للتوعية بأحكام وسنن الأضحية

 

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