لماذا يرتفع سعر الذهب عالميًا؟.. عضو اتحاد الصناعات يوضح

أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا، قائلًا: "طبيعي إنتاج الذهب يتناقص بسبب ارتفاع تكاليف استخراجه من المناجم".

وأضاف "واصف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أنه لا يوجد أي سبب لتراجع إنتاج الذهب، والدليل على ذلك هو اكتشاف ثلاثة مناجم جديدة للذهب داخل مصر.

وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى قيام دول بعينها بتخزين احتياطي من الذهب، وبالتالي ارتفاع معدلات الشراء ويكون بالأطنان، على سبيل المثال، الصين أعلنت أن شهر مايو توقفت فيه عن شراء الذهب كاحتياطي لها، والتي كان اعتمادها الكلي على مدار ما يقرب من سنة هو أن تغطي الاحتياطي لديها بالذهب.