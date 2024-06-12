الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: علاقة المجال العام بالإعلام المصرى تحتاج إلى "ضبط زوايا" (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن علاقة المجال العام في مصر بالإعلام تغيرت كثيرًا بعد ثورة 30 يونيو، لكن الأمر يحتاج إلى ضبط زوايا، لافتًا إلى أن العاملين في المجال الإعلامي لم يدركوا هذا التغيير الواضح حتى وقتنا الحالي.

وأكد الباز، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، أنه في السنوات الطويلة الماضية، كانت جميع المعلومات حول أي تغيير وزاري تكون مكشوفة أمام الإعلام المصري، وذلك الأمر كان يناسب سياقًا توجد به حالة من الاستقرار السياسي والإعلامي.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تواجد منصات إعلامية تتربص بالدولة المصرية طوال الوقت، والمعلومات الحقيقية تحولها إلى مزيفة، موضحًا أن هذه الأزمة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال.

محمد الباز الدستور الاعلامية ساره حازم كل الزوايا ثورة 30 يونيو مصر الاعلام الإعلام المصري تغيير وزاري

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة