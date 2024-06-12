محمد الباز: علاقة المجال العام بالإعلام المصرى تحتاج إلى "ضبط زوايا" (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن علاقة المجال العام في مصر بالإعلام تغيرت كثيرًا بعد ثورة 30 يونيو، لكن الأمر يحتاج إلى ضبط زوايا، لافتًا إلى أن العاملين في المجال الإعلامي لم يدركوا هذا التغيير الواضح حتى وقتنا الحالي.

وأكد الباز، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، أنه في السنوات الطويلة الماضية، كانت جميع المعلومات حول أي تغيير وزاري تكون مكشوفة أمام الإعلام المصري، وذلك الأمر كان يناسب سياقًا توجد به حالة من الاستقرار السياسي والإعلامي.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تواجد منصات إعلامية تتربص بالدولة المصرية طوال الوقت، والمعلومات الحقيقية تحولها إلى مزيفة، موضحًا أن هذه الأزمة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال.