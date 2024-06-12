الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطوير العمالة بقطاع الطاقة.. ما مدى تحققه عالميًا؟

العمالة
العمالة

عرض برنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا أبوعميرة، تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان: "تطوير العمالة بقطاع الطاقة.. ما مدى تحققه عالميًا؟".

العمالة ذات المهارات الرقمية فئة ركز عليها تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي اعتبر التقنيات الرقمية لها دور رئيسي في الانتقال لأنظمة طاقة أكثر أمانًا واستدامة مع الاعتماد بشكل كبير على قدرة قطاع الطاقة على تكوين قوة عاملة تتمتع بالمهارات المناسبة.

وكالة الطاقة الدولية قسمت البلدان التي لها دور رئيسي في الانتقال إلى أنظمة طاقة أكثر أمانًا واستدامة إلى 4 مجموعات على أساس الاهتمام بتوظيف العمال ذوي المهارات الرقمية، لتشمل الأولى دولًا مثل سنغافورة والبرتغال وسلوفاكيا، لما يقوم به أصحاب العمل بتوظيف العمال ذوي المواهب التكنولوجية.

تقرير الطاقة الدولية اختار في المجموعة الثانية دولًا مثل أستراليا ونيوزيلندا باعتبارهما أكثر توظيفًا من قِبل مرافق الطاقة، متجاوزًا التوظيف التكنولوجي في جميع القطاعات، أما الفئة الثالثة فتتضمن أمريكا وكندا وبريطانيا وكولومبيا، لما لها من وظائف شاغرة تتطلب مهارات رقمية في مرافق الطاقة أعلى من نظيرتها في الاقتصاد ككل، فيما شملت المجموعة الرابعة البلدان المنخفض بها الطلب على الوظائف التكنولوجية بشكل عام، وتضم غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

القاهرة الإخبارية المراقب

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