الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بضابا يترأس سيامة ستة دياكونيين فى نجع حمادى

الأنبا بضابا
الأنبا بضابا

صلى الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، صباح أمس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس الكبرى ببهجورة التابعة للإيبارشية، وخلاله سام أربعة من الشمامسة في درجة دياكون وهم:
الخادم جرجس فكري باسم الدياكون متى
الخادم أنيس فكري باسم الدياكون مرقس
الخادم نشأت فخري باسم الدياكون لوقا
الخادم أمجد يوسف باسم الدياكون يوحنا

وفي السياق ذاته، صلى يوم الإثنين الماضي القداس الإلهي في دير القديس الأنبا بضابا، وخلاله سام الخادم عبيد في درجة الدياكون باسم الدياكون أنجيلوس.

كما صلى نيافته كذلك يوم الجمعة الماضي القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ببهجورة التابعة للإيبارشية وخلاله سام الخادم قاعود في درجة دياكون باسم الدياكون يواقيم.

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الانبا بضابا أسقف نجع حمادي مار جرجس الكبرى دياكون درجة دياكون

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