الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوروبا ترفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية الصينية

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو، في قرار يخاطر باستدعاء رد فعل من بكين التي أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها.

وبعد أقل من شهر على إعلان واشنطن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أربع أمثال إلى مئة بالمئة، قالت المفوضية أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.4 بالمئة على سيارات "بي.واي.دي" إلى 38.1 بالمئة على "سايك"، إضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على السيارات البالغة عشرة بالمئة.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين.

وتقدر المفوضية أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى ثمانية بالمئة مقارنة بأقل من واحد بالمئة في 2019. ويمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، كما ذكرت أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20 بالمئة من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

ويحرص صناع السياسة في أوروبا على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة؛ للحد من الواردات الصينية لينهار العديد من الشركات المصنعة الأوروبية.

وفي أكتوبر، بدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق في الدعم الذي تحصل عليه السيارات الكهربائية الصينية.

وتراجعت أسهم مجموعة من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، التي تأتي حصة كبيرة من إيراداتها عبر البيع في السوق الصينية، بسبب مخاوف من الرد الصيني.

وستشهد بعض الشركات مثل "بي.إم.دبليو" فرض رسوم على سياراتها الكهربائية المصنعة في الصين والمباعة في أوروبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي "حالة نموذجية من الحمائية" وإن الرسوم الجمركية ستضر بالتعاون الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي وباستقرار سوق إنتاج السيارات وسلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة "لحماية" حقوقها ومصالحها المشروعة.

المفوضية الاوروبية السيارات الكهربائية بكين واشنطن الرسوم الجمركية المركبات الكهربائية

مواد متعلقة

ارتفاع مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة

ارتفاع وفيات حريق الكويت إلى 49 حالة

بوتين يضم وزير الدفاع إلى مجلس الأمن الروسى

البث الإسرائيلية: مسيرة استهدفت فلسطينيًا اقترب من حدود مستوطنة أشكول بغلاف غزة

زيلينسكى يشكر ألمانيا على دعم بلاده فى حربها ضد روسيا

واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين

مقتل قيادى فى حزب الله جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

تقرير أممى: ارتفاع صادم فى انتهاكات حقوق الأطفال خلال نزاعات 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

عاجل| اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

أول ظهور لمحمد هانى وزوجته قبل حفل زفافه الليلة (صور)

«الداخلية» تكشف ملابسات التحرش وسب فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة