رئيس "الإصلاح والنهضة": "تنسيقية الشباب" قدمت السياسة بمفهوم جديد

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي فخر صناعة السياسة المصرية على المستوى الشبابي.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر قناة "dmc"، أن التنسيقية لها تأثير كبير على مستوى التأهيل السياسي المكثف للشباب، بالإضافة إلى التمكين السياسي على المستويات التنفيذية والتشريعية.

وتابع: "التنسيقية تقوم على أرضية وطنية تتبنى مبدأ الحوار بديلًا عن الصراع"، مؤكدًا أن عمل التنسيقية دؤوب على مختلف الأصعدة سواء على مستوى السياسات وورش العمل والتحرك في الفعاليات والأزمات.

وأردف: "رأينا شباب التنسيقية على الأرض رغم أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك موقفهم من الحرب في غزة".

وأكد أن شباب التنسيقية قدموا ما يسمى سياسة بمفهوم جديد من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والمسئولين.