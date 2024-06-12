تفاصيل شخصية رزان مغربى فى «ولاد رزق 3»

تشارك الفنانة رزان مغربي ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق" الذي يحمل عنوان "القاضية" حيث ظهرت في أحد مشاهد العمل ضيفة شرف ضمن الأحداث الكوميدية للفيلم السينمائي.

وتظهر رزان خلال الفيلم الذي ينطلق عرضه بدءًا من الغد، لينافس في موسم عيد الأضحى داخل أحد المشاهد الكوميدية التي يقوم بها كريم قاسم خلال تعارفه على عدد من النساء في إطار من الكوميديا الشديدة، لتظهر بطريقة كوميدية .

تفاصيل فيلم "ولاد رزق"

ويعاود أبطال فيلم "ولاد رزق" الظهور من جديد في النسخه الثالثة من العمل الذي سيعد واحدًا من أهم الأعمال المنتظرة في موسم عيد الأضحى، بعدما تم رصد ميزانية ضخمة للغاية بأكثر من شركة إنتاج، ليخرج لنا عملًا فنيًا بمستوى عالمي، خاصة مع وجود الكثير من ضيوف الشرف العالميين، إضافة إلى مشاركة كريم عبدالعزيز ضمن الأحداث الذي يعد مفاجأة في العمل السينمائي الجديد.

الفيلم تم التحضير له منذ 2020 بعدما لاقى الجزء الثاني من العمل الذي حمل "عودة أسود الأرض" نجاحًا كبيرًا بعرضه في منتصف 2019، لينطلق مؤلفه صلاح الجهيني في كتابة أحداثه بشكل مستمر إلى أن انطلق تصويره منذ شهور قليلة، فالقماشة التي كتبها الجهيني توسعت كثيرًا مع بداية التصوير، حيث تمت إضافة الكثير من ضيوف الشرف العرب والأجانب ضمن الأحداث الخاصة بالجزء الجديد الذي يعد دراما شعبية لها جمهورها معتمدة على الأكشن وبعض التفاصيل الكوميدية التي تعتمد على الأحداث.

الفيلم يتناول عودة "ولاد رزق" من جديد للعمل سويًا حيث يدخلون في عملية هي الأخطر والأكبر في تاريخهم، ليجدوا الكثير من المشاكل التي يحاولون الخروج منها بطريقتهم الخاصة، وسط تواجد ضيوف شرف أمامهم منهم تايسون فيوري، بالإضافة إلى أحمد فهمي وأسماء جلال.

كما تضم النسخة الجديدة من العمل عددًا كبيرًا من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، رزان مغربي وهو من إخراج طارق العريان.