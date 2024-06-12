موعد نزول ios 18.. تحديث مجانى لبرنامج iPhone Xs

كشفت شركة آبل النقاب، عن نظام التشغيل ios 18، وهو الجيل التالي من نظام التشغيل الذي يعمل على تشغيل أجهزة الآيفون، فيما يبحث العديد من الأفراد حول العالم عن موعد نزول ios 18 والذي يقدم مميزات جديدة.

موعد نزول ios 18

وحول موعد نزول ios 18 قالت شركة Apple، سيكون نظام التشغيل متاحًا هذا الخريف كتحديث مجاني لبرنامج iPhone Xs والإصدارات الأحدث.

مميزات التحديث القادم iOS 18

وتشمل iOS 18 عددًا كبيرًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك خيارات التخصيص، والقدرة على إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، إضافة ChatGPT وميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وما تروج له الشركة على أنه أكبر إعادة تصميم لتطبيق الصور على الإطلاق.

وتعد الخصوصية أيضًا عاملًا رئيسيًا في إصدار iOS 18 القادم، حيث يعد نهج Apple تجاه الذكاء الاصطناعي في Apple Intelligence علامة بارزة لكيفية محافظة الشركة على تركيزها على خصوصية المستخدم.

مميزات التحديث القادم iOS 18

وبينما نعرف الآن ما يمكن توقعه من iOS 18، سنحتاج إلى معرفة أجهزة iPhone التي ستدعم التحديث الأخير ومتى يمكننا توقع ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Apple، لم تعلن بعد متى سيتمكن مالكو آيفون من الترقية إلى الإصدار الكامل من iOS 18، ولكن يمكننا النظر إلى تواريخ إصدار iOS السابقة للحصول على رؤية أفضل حول الموعد المتوقع للتحديث هذا العام.

تم إصدار آخر خمسة إصدارات iOS من (iOS 13 إلى iOS 17) جميعها في شهر سبتمبر، مع وصول أحدث ثلاثة إصدارات في يوم الإثنين الثاني أو الثالث من ذلك الشهر.

مع وضع هذه التواريخ في الاعتبار، نتوقع أن تحذو شركة Apple حذوها وتطلق نظام التشغيل iOS 18 في وقت ما في شهر سبتمبر - على الأرجح في يوم الإثنين الثاني أو الثالث من الشهر. يؤدي هذا إلى تحديد تاريخ الإصدار الأكثر ترجيحًا لنظام التشغيل iOS 18 يوم الإثنين 9 أو 16 أو 23 سبتمبر.

وسيتمكن مستخدمو آيفون، من الانضمام إلى النسخة التجريبية للمطورين والإصدارات العامة لنظام iOS 18 على الطرز المدعومة.

والإصدار التجريبي من iOS 18 للمطورين موجود بالفعل ومتاح للتنزيل لأولئك المشتركين في برنامج Apple Developer، والذي يتطلب رسومًا سنوية قدرها 100 دولار للانضمام.

ومع ذلك، فإن الإصدار التجريبي العام القادم مجاني لجميع المستخدمين المسجلين في برنامج Apple Beta Software على الرغم من عدم وجود تاريخ مؤكد لإصدار النسخة التجريبية العامة، إلا أنها ستصدر عادةً في وقت ما في شهر يوليو.