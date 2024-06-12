الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«دفاع النواب» تشيد بمبادرات الجيش والشرطة فى توفير السلع

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية في تخفيف الأعباء عن المواطنين طوال العام وخصوصًا قبيل عيد الأضحى، مؤكدًا أن مبادرات القوات المسلحة والداخلية، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ببذل مزيد من الجهد لتوفير سلع غذائية مخفضة أو بدون مقابل للمستحقين وهى جزء من الدور الاجتماعي الكبير لوزارة الدفاع والشرطة المصرية.

ولفت وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن المسئولية الوطنية تتجلي في أبهى صورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي يحرص عليها الرئيس السيسي لحماية محدودي الدخل والأسر الفقيرة بمظلة حماية اجتماعية، سواء بإقرار منح وزيادات دورية للدخول والأجور أو بالمساعدات العينية الفورية التي تنفذها قيادات وزارة الدفاع وقيادات الداخلية بتسخير الإمكانيات بالمحافظات المصرية بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

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رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس والمصريين بحلول عيد الأضحى

ووجه إبراهيم المصري وكيل دفاع النواب الشكر لوزير الدفاع وجميع قيادات القوات المسلحة والشكر لوزير الداخلية وقيادات الشرطة المصرية، للاستجابة الفورية بتنفيذ خطة الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة قبيل عيد الأضحي، وما يستلزمه من توفير كميات إضافية من السلع الغذائية وغيرها لتعينه على متطلبات الحياة.

اللواء ابراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن والقومي القوات المسلحة الداخليه المصرية الرئيس السيسي سلع غذائية وزارة الدفاع

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