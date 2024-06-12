الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: تجربة مصر فى تطوير الموانئ والبنية التحتية «ناجحة للغاية»

الصافي عبدالعال
الصافي عبدالعال

قال الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ما تم في البنية التحتية سواء كان في الطرق والكباري أو مختلف وسائل المواصلات والموانئ تجربة مصرية شديدة الأهمية وناجحة بمختلف المقاييس.

ولفت عبدالعال، في بيان اليوم، إلى التصريحات الهامة الصادرة عن وزير النقل الفريق كامل الوزير وتأكيده أن الدولة المصرية لا تبيع موانئها، لكنها تطورها وتعمل على إعادة وتشغيل وتطوير البنية الأساسية، موضحًا أن التعاقد والاتفاقيات التى تم توقيعها لها مردود اقتصادي: "تصريحات وزير النقل صفعة على وجوه مروجي الشائعات الذين دأبوا على التصدي لكافة مشروعات التطوير في البنية التحتية بذرائع كاذبة حول بيع موانئ مصر وغيرها".

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أشار عضو النواب إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإماراتي، في مجال الموانئ: "مصر فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر وهو ما سيكون له مردود اقتصادي هائل".

وتابع نائب الاسكندرية أن الموانئ المصرية شهدت نهضة شاملة سواء الموجودة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو الموانئ الجافة: "هناك حالة من الاهتمام الشديد بتعظيم الموارد المصرية وتطوير الموانئ لدورها في نقل السلع والبضائع والاستفادة التامة منها".

واختتم الصافي قوله بـ"أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة الواعدة بمشاريع ضخمة ورؤى اقتصادية متفتحة تشجع على الاستثمار وبناء الاقتصاد والانطلاق للمستقبل".

النائب الصافي عبد العال مجلس النواب مستقبل وطن المواصلات التصريحات الهامة الفريق كامل الوزير

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