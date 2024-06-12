عبدالمنعم سعيد: اللوم على الجامعة العربية بسبب القضية الفلسطينية ظلم كبير

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إلقاء اللوم على الجامعة العربية في عدم الدفاع عن القضية الفلسطينية نوع من الظلم الكبير، لأن أي تنظيم دولي هو انعكاس لإرادة الدول المشكلة لهذا التنظيم.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشـأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القضية الفلسطينية تأخذ ما يستحقه من أهمية في الجامعة العربية، ولكن هناك تناسيًا لما يحدث من حرب أهلية في سوريا واليمن والسودان منذ سنوات، معقبًا: "هناك زلزال مستمر في المنطقة نتيجة بعض الأمور الداخلية، ونتيجة حركة القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل والقوى الدولية".

وشدد على ضرورة تحريك القضية الفلسطينية في اتجاه إنهاء الانقسام وخلق مُصالحة حقيقية بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على إعلاء فكرة الدولة الوطنية.