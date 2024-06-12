الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو يوسف يكشف كواليس شخصية ربيع فى "ولاد رزق 3"

عمرو يوسف
عمرو يوسف

احتفل عمرو يوسف بالعرض الخاص لفيلمه الجديد (ولاد رزق 3) داخل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة وسط تواجد كبير من نجوم وأبطال العمل.

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شخصية عمرو يوسف في "ولاد رزق" 

وتحدث عمرو عن شخصية ربيع، مؤكدًا في بيان أنهما كبرا سويا منذ 2014 وهو شخصيًا أحب ربيع وتطورا معًا وهو سعيد بوجود هذه التركيبة والكوكبة من النجوم والصناع في كل مجالات صناعة الفيلم. وعن مشاهد الأكشن بالعمل أكد عمرو أنه قام بها جميعًا ما عدا مشاهد انقلاب السيارات فقط.

وشارك عمرو يوسف في العرض الخاص الأول الذي أقيم للصحفيين والإعلاميين وتلاه مؤتمر صحفي بدأه عمرو بتوجيه الشكر للصحفيين والإعلاميين على دعمهم وتواجدهم رغم حرارة الجو وبعد المكان، وهو وباقي صناع الفيلم كانوا حريصين على مشاهدة الإعلاميين للفيلم حتى قبلهم هم شخصيًا كأبطال للفيلم.

موعد عرض "ولاد رزق"
الفيلم يلعب بطولته بالاشتراك مع النجوم أحمد عز وآسر ياسين ومحمد ممدوح وأسماء جلال  وكريم قاسم ونسرين أمين وسيد رجب وعلي صبحي وأحمد الرافعي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وسيبدأ العرض التجاري للفيلم في كل دول العالم غدًا الخميس ١٣ من الشهر الجاري.

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