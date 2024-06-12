تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الأزهرى برقم الجلوس، حيث يسعى أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية إلى معرفة نتيجة الامتحانات لذلك يزداد البحث عبر موقع البحث جوجل بشكل دائم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى الأزهرى برقم الجلوس

ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى الأزهرى برقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

الخطوة الثانية (2) وهي: النقر على أيقونة “خدمات الأزهر الشريف”، ثم اختيار “بوابة نتائج الشهادة الإعدادية”.

الخطوة الثالثة (3) وهي: النقر على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني”.

الخطوة الرابعة (4) وهي: إدخال المنطقة التعليمية للطالب/ة.

الخطوة الخامسة (5) وهي: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.

الخطوة السادسة (6) وهي: النقر على أيقونة "عرض النتيجة".

الخطوة السابعة (7) وهي: سيتم عرض النتائج بكل وضوح.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب وطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، عبر الرابط التالي اضغط هنا.

كيف يتم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادى الأزهرى

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري توزيع الدرجات، كالآتي:

مادة أصول الدين للصف الثالث الإعدادي الأزهري: 100 درجة.

مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الأزهري: 100 درجة.

مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الأزهري: 60 درجة.

مادة الفقه تالتة إعدادي أزهري: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم تالتة إعدادي أزهري: 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية تالتة إعدادي أزهري: 40 درجة.

مادة العلوم تالتة إعدادي أزهري: 40 درجة.