الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبادت عائلات بأكملها.. إسرائيل ترتكب 3 مجازر جديدة فى غزة

غزة
غزة

قالت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، إن اليوم هو الـ250 على التوالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت "عليوة" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "بالإضافة إلى المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، اليوم تم ارتكاب 3 مجازر بحق عائلات أُبيدت بالكامل، راح ضحيتها ما يقارب الـ40 شهيدًا".

وأكدت أن الشمال يعود للمجاعة مجددًا بسبب صعوبة دخول المساعدات الإنسانية والقوافل الغذائية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى صعوبة دخول القوافل والمساعدات الإنسانية إلى الجنوب.

وأشارت إلى أن كل هذه المصاعب تؤدي إلى استمرار المجاعة وتفاقمها وزيادة عدد المصابين وزيادة الأمراض، وكل ما يتعلق بالمجاعة المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

غزة قطاع غزة عائلات غزة مساء dmc الصحفية هنا عليوة

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