الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة فى الدورى

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، ويأتي سموحة في المركز السادس برصيد 35 نقطة بجدول الترتيب. 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أسامة جلال 

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

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