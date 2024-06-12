الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمقابل مادى.. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بترويج شهادات جامعية

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج شهادات جامعية بمقابل مادى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لبيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته "هاتف محمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة شهادات جامعية النصب والاحتيال وزارة الداخلية جرائم النصب

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