الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الروسية": لن نترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد

زاخاروفا
زاخاروفا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الأربعاء، على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلة إن موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد.

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وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم: "كما هو الحال دائما في مثل هذه الحالات، فإن روسيا لن تترك مثل هذه الأعمال العدوانية دون رد".

يجدر الإشارة إلى أن قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة شملت أكثر من 30 شخصا وأكثر من 200 كيان من روسيا والصين.

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وعلى وجه الخصوص، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة الروسية لإنتاج الغاز "روس غاز دوبيتشي" وشركة "آركتيكا-1"، وشركة "آركتيكا-3" للغاز وكذلك بورصة موسكو.

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